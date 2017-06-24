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24 Haziran 2017 16:34

İhtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yardım yapıldı

Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 250 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kumanya ve 50 aileye giyim yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yardım yapıldı

24 Haziran 2017 16:34


Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği tarafından Kahta ilçesinde yaşayan 250 ihtiyaç sahibi aile ve yetim çocuklar tespit edildi. Daha sonra hayırseverler tarafından toplanan bağışlar ile ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara gıda ve giyim malzemeleri alındı. Daha sonra derneğin gençlik kolları birimi tarafından ihtiyaç sahiplerine kumanyaları ile giyim malzemeleri dağıtıldı.


Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Emine Kardeş, “Yardım anlayışımız temelini kutsal emanetimiz olan yetim çocuklarımız oluşturuyor. Bu çocuklarımızın eğitimleri ve sağlık durumları ile ilgilendiğimiz gibi bayram öncesi de çocuklarımızın sevincine ortak olmak istedik. Onlara bayram dolayısıyla giyim yardımında bulunduk. Aynı zamanda Ramazan Ayı boyunca 250 aileye gıda yardımında bulunduk. Ayrıca bize bağışta bulunup ihtiyaç sahibi aileleri ve yetimleri unutmayan değerli iş adamlarına teşekkür ederim” dedi.




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