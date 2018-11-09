İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı

Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunan ATSO, bu yılda belirlenen 800 öğrenciye polar mont yardımında bulundu. Çeşitli okullarda belirlenen öğrencilere mont dağıtımı başladı. Hürriyet İlkokulu'nda temsili olarak düzenlenen dağıtıma ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz katıldı.

Dağıtımda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan 800 adet polar hırkaları ihtiyacı olan öğrencileri tespit ettik. Öğrencilerimizden bir kısmına dağıtımda bulunuyoruz. Ben ATSO Başkanımız Mustafa Uslu ve yönetimine gerçekten teşekkür ediyorum. Bu tür hayır işlerinin devam etmesini bekliyoruz. Hayırseverlere 154 bin öğrenci içerisinde gerçekten ihtiyaç sahipleri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerimize sahip çıkalım” dedi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise açıklamasında, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının üst çatısı olan TOBB nezdinde her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kışa yakın dönemde ihtiyacı olan öğrencilere giysi yardımında bulunuyoruz. TOBB eğitime büyük önem veriyor. Bu da onun belirgin bir işaretidir. TOBB'un Adıyaman'da 2 okulu var. ATSO olarak bizde sosyal sorumluluk olarak bunu kendimize görev addediyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu yardımı ihtiyaç sahibi olan 800 öğrencimize veriyoruz. İnşallah sosyal konularda üzerimize düşeni yapacağız. En hayırlı yatırım insanlara yapılan yatırımdır. Kurumsal olarak yardımlar yapıyoruz, bireysel olarak da yapılması gerekiyor” ifade etti.