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İkamet yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan Köyünde meydana gelen ikamet yangını korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan Köyünde meydana gelen ikamet yangını korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Yelkovan Köyünde bulunan bir ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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