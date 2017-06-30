İkamet yangınında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçesine bağlı Taşlıyazı (Terbizek) Köyünde bulunan Mehmet Uçar’a ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangına köylüler müdahale ederken, bir yandan da durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda Nisa Türkan Uçar isimli bir kişi hafif şekilde yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangından dolayı ikamet kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.