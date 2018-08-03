İkamet yangınında 2 kişi dumandan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesine bağlı Yaylacık köyünde Ahmet Atılgan’a ait olan evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Meydana gelen olayda dumandan zehirlenen Seher Altıparmak ile Duygu Altıparmak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.