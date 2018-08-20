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20 Ağustos 2018 11:58

İkamete girmeye çalışan hırsız çatıda yakalandı

Adıyaman’da, bir ikameti gözüne kestiren hırsız, ikamete giremeden polis ekipleri tarafından yakalandı.

İkamete girmeye çalışan hırsız çatıda yakalandı

20 Ağustos 2018 11:58


Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir ikametin çatı katından ikamete girmek isteyen 1 şahıs, vatandaşlar tarafından fark edildi. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikametin çevresini sararak ikametin çatısına çıktı. Çatıya çıkan polis ekipleri hırsızlık amacıyla çatıya çıkan şahsı çatıda yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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