İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkametten altın çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde hırsızlık için girdiği evden altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde hırsızlık için girdiği evden altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde girdiği evde altın çalan F.A'yi fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekiplerince kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan F.A. isimli şahsın üzerinde çaldığı altınlar da ele geçirildi. Altınları sahibine teslim eden polis ekipleri, F.A.'yı da sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Burada işlemleri tamamlanan F.A., adliyeye sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.