İKA’nın 2017 yılı mali destek programı sonuçları açıklandı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinden toplam 141 projenin değerlendirilmeye alındığı programda başarılı bulunan 51 projesinin destek almaya hak kazandığını ve 4 Mayıs’ta ilan edildiğini söyledi. 2017 yılında başta valilik olmak üzere Adıyaman’daki kamu ve özel sektör kurumlarının ajans desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak adına oldukça yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten Kalkancı, “Destek almaya hak kazanan 51 projeden 19’u Adıyaman il ve ilçelerinde uygulanacaktır. Bu projelerden Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Adıyaman’da 9 projeye 6,5 Milyon TL kaynak tahsisi yapılmıştır. Yine Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Adıyaman’da 5 projeye toplam 900 bin TL, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 750 bin TL ve Organik Tarım Mali Destek Programı kapsamında 600 bin TL kaynak tahsis edilmiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansının 2017 yılı Proje Teklif Çağrısı sonuçlarına göre Adıyaman iline tahsis edilen toplam kaynak 8,7 milyon TL olup bu tutar toplam bütçenin yüzde 38’ine karşılık gelmektedir. Söz konusu projelerin listesi ajansın web sitesinde yayınlanmış olup sözleşme imzalanmasına müteakip 2019 yılında projelerin tamamlaması beklenmektedir. Destek almaya hak kazanan bu projelerin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, projeyi gerçekleştirecek kamu ve özel kurumlara da çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.