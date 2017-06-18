İkbal-Der iftar programı düzenledi

İftar öncesinde okunan Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra İkbal-Der Başkanı Ebubekir Akbaş açılış ve selamlama konuşması yaptı. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Akbaş, “Kahta İkbal Derneği olarak, mübarek Ramazan Ayı’nın feyzini ve muhabbetini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kur’an ayı olan bu ayda, bu güzel iftar programında bizleri bir araya getiren Allah’a hamd olsun. İkbal-Der olarak 11 boyunca yardım ve kültürel faaliyetleri devam etmekle beraber bu ayda da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtma ve yetimleri giydirme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yardımlara vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Rabbim, inşallah en kısa zamanda İslam dünyasının içerisinde bulunduğu bütün zulüm ve haksızlıkları bitirir. Bize her daim birlik ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Tuttuğumuz oruçların ve diğer bütün ibadetlerimizin Cenab-ı Allah’ın nezdinde kabul olması dileği ile hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi. İftar yemeğinden sonra yemek duası yapıldı.

Kılınan akşam namazının ardından misafirlere çay ikram edildi. Kahta baraj kenarında özel düğün salonunda düzenlenen iftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, dernek yönetim kurulu üyeleri, birçok STK temsilcileri, memur, esnaf ve öğrenciler katıldı.