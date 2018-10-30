İkbal-Der'de öğrenci buluşması

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İkbal Kültür ve Yardım Derneği (İkbal-Der) tarafından öğrencilere yönelik ‘Müslüman Öğrenci ve Sorumlulukları' konulu program düzenlendi.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlahiyatçı Yunus Ceyhan, Müslüman gencin kendine karşı, ailesine karşı, okulda öğretmenlerine ve genel anlamda insanlığa karşı sorumluluklarını hatırlattı.

Konuşmasında özellikle Peygamber Efendimiz (S.a.v) döneminde genç sahabelerin mücadelesine vurgu yapan ilahiyatçı Ceyhan, bu sahabelerimizin örnek alınması ve gösterdikleri mücadelenin bugüne taşınması gerektiğine dikkat çekti.

Ceyhan, “Gelişen değişen dünyamızda Müslüman öğrencinin özellikle iletişim araçları karşısında yaşadığı savrulmaya karşı değerlerine sımsıkı sarılmaları gerekmektedir. Hayatlarının her alanında başarıyı esasa koymayan Müslüman öğrenci, insanlığın geleceği için bir şey vaad edemez. Bil hassa müntesibi olduğu İslam'ın yaygınlaşması için iyi örneklik teşkil etmelidir. Belki asrı saadetteki gençler gibi olamazsınız ama bu zamanın sahabesi olabilirsiniz” diye konuştu.

Program, Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Polat'ın okuduğu ezgi ve Yavuz Selim Ortaokulu öğrencisi Yusuf Akbaş'ın yaptığı dua ile sona ererken gelen öğrencilere tatlı ikram edildi.