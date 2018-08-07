İki böbreği sağda olan şahıs yardım bekliyor

İki böbreği sağ tarafta olduğu için ağır işte çalışamayan 45 yaşındaki Abuzer Polat, sara hastası oğluna bakamadığını ve yaklaşık 2 yıldır evin kirasını ödeyemediğini belirterek çok zor durumda olduğunu ifade etti.

Daha önce girdiği bir ticaretten dolayı iflas eden ve birikmiş borcundan dolayı alacaklıların kapısına kadar geldiği aile mağdur. Abuzer Polat, yetkililerden kendisinin çalışabileceği bir iş istiyor.

Sağlık durumundan dolayı çalışmadığını belirten böbrek hastası Abuzer Polat, “İki böbreğim sağ tarafta olduğu için ağır işlerde çalışamıyorum. Elimde herhangi bir iş yok. 6 çocuğumdan biri sara hastasıdır. Sağlığım ve maddi durumum iyi olmadığı için kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarıma bakamıyorum. Çok zor durumdayız. Her geçen gün hem sağlığımız hem de psikolojimiz bozuluyor. Yetkililerden çalışabileceğim bir iş istiyorum. Lütfen bize yardım edin” dedi.

Abuzer Polat’ın eşi Melek Polat, ise çocuklarına ne süt ne de yiyecek alamadığını belirterek, “Eşimin böbreklerinde sorun olduğu için her işte çalışamıyor. Hasta ve engelli bir oğlum var. Ev kiramızı dahi ödemekte sorun yaşıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır ev kiramızı ödeyemiyoruz. Su ve elektrik borcumuzu ödeyemiyoruz. 6 aylık bir çocuğum var. Hastaneye götürdüm. Doktor süt ile beslememi söyledi. Benim sütüm yetmiyor. Çocuğuma süt alamıyorum. Allah rızası için bize yardım edin. Eşimin bize bakması için ona bir iş verilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Bakkala ve fırına 1 yıllık borcumuz duruyor. Artık kimse bize borç bile vermiyor. Biz gerçekten çok mağdur bir aileyiz. Çocuklarıma yemek yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Allah rızası için beni bu dardan kurtarın. Borçlular evimize gelip bahçeden çıkmıyorlar” diye konuştu.