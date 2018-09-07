İki grup arası kavga: 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar bir birlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları ayırırken kavgada darp neticesi yaralanan M.K., ile S.A., isimli bir şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konu ile ilgili bir şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.