İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce E.E. ve G.A., A.Ç. ile aralarında tartışma yaşandı. E.E. isimli şahıs A.Ç.’yi uyuşturucu sattığını iddia ederek satmaması konusunda uyardı. Daha sonra ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu olaydan 3 gün sonra A.Ç. arkadaşları F.Ç. ve F.Ç.yi yanına alarak E.E. ve G.A.’nın yanına gelerek yeniden kavga etti. Diğer şahısların da karışması üzerine büyüyen kavgada 4 kişi hastanelik oldu.

Çevredeki vatandaşların durumu emniyete bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri grubu dağıtarak olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan kavgada A.Ç., F.Ç., G.A. ve F.Ç. yaralanarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisler şahısların yaptığı üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslar tedavilerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.