İki grup arasında sopalı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda iki grup birbirine sopalarla saldırdı. Birbirine saldıran şahıslar olay yerine gelen Yunus Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 3 kişinin gözaltına alındığı kavgada sopa darbeleriyle yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.