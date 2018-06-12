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12 Haziran 2018 11:33

İki grup arasında sopalı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında yaşanan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında sopalı kavga: 1 yaralı

12 Haziran 2018 11:33


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda iki grup birbirine sopalarla saldırdı. Birbirine saldıran şahıslar olay yerine gelen Yunus Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 3 kişinin gözaltına alındığı kavgada sopa darbeleriyle yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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