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12 Haziran 2018 18:06

İki kişilik kavgada silah bıçak ve sopalar kullanıldı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi yüzünden iki şahıs arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İki kişilik kavgada silah bıçak ve sopalar kullanıldı

12 Haziran 2018 18:06


Edinilen bilgiye göre, Rıza S., ile Yaşar D., arasında alacak verecek meselesi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine her iki şahıs yanında getirdikleri tabanca, bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Yaşanan olayda Rıza S., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermi, bıçak ve sopa darbeleri sonucu, Yaşar D., ise bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıza S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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