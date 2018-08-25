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25 Ağustos 2018 14:48

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

25 Ağustos 2018 14:48


Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Karataş idaresindeki 34 UY 1444 plakalı otomobil ile Ramazan Uncu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille Altınşehir Mahallesi Bağpınar Köyü yolu üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Hanım Karataş yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan araçlar ise olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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