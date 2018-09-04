İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni merkeze gelmekte olan Şenol Özel idaresindeki 35 ADS 69 plakalı otomobil, Yenikent Kartal Kavşağından Müzeyyen Emre idaresindeki 06 FU 5595 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinden Şenol Özel yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan iki otomobil ise olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazanın meydana geldiği Kartal Kavşağında sürekli yaşanan kazalardan dolayı vatandaşlar duruma tepki göstererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.