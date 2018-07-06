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06 Temmuz 2018 09:34

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adıyaman Malatya karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

06 Temmuz 2018 09:34


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Fethi Şimşek idaresindeki 23 K 0708 plakalı otomobil ile Doğan Ölper idaresindeki 44 PP 584 plakalı otomobil Erkenek tüneli yakınlarında çarpıştı.


Kazada sürücüler Fethi Şimşek, Doğan Ölper ile otomobillerde bulunan Güler Şimşek, Fadime Şimşek, Cuma Şimşek, Eren Ölper, Abuzer Ölper, Özlem Ölper, Doğa Ölper ve Zahide Ölper yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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