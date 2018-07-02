İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Beşir Özer idaresindeki 02 HN 435 plakalı otomobil ile Faik Şimşek idaresindeki, 02 HU 727 plakalı otomobil, 30 Ağustos Caddesi üzerinde çarpıştı. Her iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 02 HU 727 plakalı otomobil içerisinde bulunan Tuğçe Şimşek ile Medine Arpacıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.