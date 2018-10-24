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İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İ.H.K yönetimindeki 34 AIZ 282 plakalı otomobil ile N.D yönetimindeki 63 SK 171 plakalı otomobil Kahta Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.


Yaşanan kazada otomobil sürücülerinden N.D., İ.H.K ile otomobilde bulunan İ.D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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