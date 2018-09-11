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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında Mesut Vural idaresindeki 02 BD 008 idaresindeki otomobil ile Celal Yetkin idaresindeki 02 HC 241 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücülerinden Mesut Vural ile Celal Yetkin ve otomobiller içerisinde bulunan Amine Bayhan ile Elif Acun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan otomobiller yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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