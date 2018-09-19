İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Diyarbakır yolu Göçeri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karaman yönetimindeki 21 AF 636 plakalı otomobil ile Zafer Vurucu (33) yönetimindeki 04 AP 563 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydan gelen kazada sürücü Zafer Vurucu ve aynı araçta bulunan Adile Vurucu (33), Tuğba Dilan Vurucu (5), Mustafa Vurucu (3) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.