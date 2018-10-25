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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması soncunda 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.K yönetimcideki 02 NA 053 plakalı otomobil ile ters istikametten geldiği iddia edilen M.B yönetimindeki 34 YB 9889 plakalı otomobil Kahta-Diyarbakır Karayolu 8. Kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K., ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü A.K, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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