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14 Haziran 2018 19:44

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 Yaralı

14 Haziran 2018 19:44


Edinilen bilgiye göre, Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil ile Bekir Tunç yönetimindeki 48 SE 412 plakalı otomobil, Eski Besni Ören Yeri yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.


Kazada her iki araç içerisinde bulunan Servet Sema Korkmaz, Doğuhan Fatih Korkmaz, Batuhan Korkmaz, Zeliha Çil, Nilay Çil, Bekir Tunç, Elif Tunç, Muhammet Tunç, Tuğba Tunç ve Aysima Tunç yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Elif Tunç ve Muhammet Tunç. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat kapalı olan yol tekrar açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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