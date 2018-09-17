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İkra Kolejinde eğitim öğretim dönemi açılışı

Adıyaman İkra Kolejinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin açılışı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.


Bu yıl öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği İkra Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun açılışını öğretmenler, öğrenciler ve veliler birlikte yaptı. Öğrencilerin şiirler okudu, müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun pastası kesildi. Kurucu Müdür Süleyman Toprak, öğretmenlere karanfil takdim etti.


İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, İkra Koljeli olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, kendilerinin öğrencilerin geleceği için daha çok çalışacaklarını dile getirdi.


Süleyman Toprak, “Öğrencilerimiz İkra Kolejinde olmanın güzelliklerini, avantajlarını hep birlikte yaşayacak. Bizlerde öğrencilerimizin sizin huzurlu ve mutlu olması için eliminden geleni yapmaya söz veriyoruz. Yeter ki siz saygı ve sevgi ile birbirinize karşı görevlerini yerine getirin. Bizlerde bilgilerimiz ile sizlere sunalım. Yeni eğitim öğretim yılının tüm aileleri, vatanımıza milletimize, hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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