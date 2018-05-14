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14 Mayıs 2018 12:06

İkra Kolejinde Engeliler Haftası etkinliği

Adıyaman İkra Kolejinin düzenlediği Engelliler Haftası programında Bilal Göregen ve yerel sanatçıların sahne aldı.

İkra Kolejinde Engeliler Haftası etkinliği

14 Mayıs 2018 12:06


İkra Koleji ve Anadolu Engelliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik okulun salonunda düzenlendi. Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Aypak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Hulisi Kara, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu, İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, öğrenci aileleri ve engelliler katıldı.


Konser öncesinde açılışta konuşan İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, her insanın birer engelli adayı olduğunu ve engellileri sadece bir haftaya sığdırmamak gerektiğini belirterek, engellilere sahip çıkmak gerektiğini dile getirdi.


Toprak konuşmasında, “Allah’ın bize bahşettiği en kıymetli hazine sağlıktır. Bunun hepimizin farkında olması lazım. Engellileri anlayabilmemiz için en azından farkındalık oluşturarak, onların gerçeğini hissedebilmek için bu tür etkinlikler önemlidir. Engelliler Haftasına onları sığdırmak doğru değil ancak onların hatırlanması noktasında bu belirli günler ve haftalar önemlidir” dedi.


Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu, önemli olanın zihinlerdeki engelleri aşmak olduğu belirterek, “Engellilerin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Zihinlerdeki engellerin kalkmasıyla bu mümkün olabilir. Engellilerin önündeki en büyük engel engelli olmayan insanların engellilerin önüne koydukları engellerdir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Adıyaman’da öğretmen ve öğrencilerden oluşan mahalli sanatçılar sahne aldı. Daha sonra kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesi olan görme engelli Bilal Göregen sahne alarak, programa katılanlara güzel bir gece yaşattı.




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