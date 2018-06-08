İkra Kolejinde karne sevinci

Adıyaman İkra Kolejinde eğitim öğretim gören öğrenciler 2017-2018 yılı dönem sonu karnelerini almanın sevincini yaşadı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline girdi.

İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, karne heyecanı ve sevinci yaşayan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Yaz tatilini tatil gibi geçirin. Bir yıl boyunca yoruldunuz. Tatil hepinizin en hakkı anca bu tatilde en önemlisi kitap okumanızdır. Bol bol kitap okuyarak tatilinizi geçirmeniz dileğiyle, iyi tatiller” diye konuştu.