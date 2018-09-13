İkra Kolejinde oryantasyon etkinliği

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen oryantasyon etkinliğinde 1. Sınıf öğrencilerinin okula uyum sağlamaları amaçlandı. Birinci sınıfa yeni başlayan çocukların okulu sevmeleri ve arkadaşlarıyla kaynaşmaları için düzenlenen etkinliğe çocukların yanı sıra veliler de katıldı. Etkinlikte palyaço ve ilizyon gösterileriyle eğlenen çocuklara Nasrettin Hoca fıkralarıyla güldü.

Mini bir konserinde verildiği okula uyum etkinliğinin sonunda konuşan İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, okulun bir yarış pisti olarak görmekten çok hayata hazırlanan yer olduğunu düşünerek buna göre eğitim verdiklerini söyledi.

Toprak, “Özel İkra Koleji olarak çocuklarımızı derslerle yormak yerine onların eğitimlerini eğlenceli ve faydalı etkinliklerle hayata hazırlıyoruz” diye konuştu.