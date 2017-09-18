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18 Eylül 2017 22:21

İkra Kolejinde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı

Adıyaman İkra Koleji’nde öğrenciler 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılına heyecanlı başladı.

İkra Kolejinde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı

18 Eylül 2017 22:21


Adıyaman’da öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği İkra Koleji, 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim sezonuna diğer okullar gibi başladı.


İkra Koleji öğrencileri İlköğretim Haftasının ilk gününde okulun idaresinin düzenlediği çeşitli sosyal etkinlikler ile eğlendi. Öğrenciler boyalı elleriyle resimler çizerken, balonlar ile gönüllerince eğlendi.


İkra Koleji Sorumlusu Müdürü Süleyman Toprak, yeni eğitim ve öğretim yılının eğitim camiası başta olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


Süleyman Toprak, “Gecen sezon olduğu gibi bu eğitim öğretim sezonunda da değerlerimizi ön planda tutarak, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine azami özen göstereceğiz. Bizler vatanına milletine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek için yine elimizden geleni yapacağız. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.




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