İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Haziran 2018 seçiminden sonra ülkenin yönetim sisteminde yeni bir sayfa açıldığını hatırlatan Başkan Dağtekin, kamu hizmetlerinde mağduriyetlerin ve hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılması için otokontrolün önemine dikkat çekti. Adıyaman'daki kamu kurum kurumlarına yaptığı ziyaretlere ilişkin bilgiler veren Başkan Dağtekin, "Öncelikli olarak Adıyamanlı vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması için kurumlarımızın, devlet millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekiyor. Özellikle liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu, kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek. Sorun çözen, çözüm üreten sonuç ve vatandaş odaklı genelge ile kurumlarımıza ve kurum müdürlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda bizlerde kurumlarımızı ziyaret ederek onlarla istişarelerde bulunuyoruz. Ziyaretler esnasında kurum müdürlerimizden, yaşadığı sorun ve sıkıntıları bizlere iletmelerini istiyoruz. Bizlerden isteğiniz neler ise lütfen bizlere iletin ve biz de bunları çözelim istiyoruz. Vatandaş memnuniyetinin daha üst seviyelere çıkması için mobilize bir çalışma yöntemi ve otokontrol sistemi içerisinde çalışmak zorundayız. Çünkü güzel ülkemizin en önemli gücünün millet varlığı olduğu, o millet varlığımızı birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde tutmalıyız. Vatandaşların sorunlarını eğer çözemiyorsak o zaman bu sorumluluğun vebali bizedir, hepimizedir. Dolayısıyla yeni hükumet sistemimiz bu anlamda son derece önemlidir. Bu sistemle birlikte çok farklı bir Adıyaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.