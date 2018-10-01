İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan 1. birleşimde gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Toplantıda açıklamada bulunan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “2018 yılı Ekim ayının ilk toplantısını meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Toplantımızda çevre ve sağlık komisyonuna gelen raporları görüştük. Ayrıca toplantımızda tarım ve hayvancılık komisyonuna gelen raporları da görüşmüş olduk. Ekim ayının ilk beş günündeki toplantılarımıza ulaşan resmi başvurular üzerinde durduk. Önümüzdeki ay 2019 yılı yatırım planımız önümüze gelecek. Bu konuyla ilgili olarak İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte bilgi alışverişinde bulunduk. Öte yandan toplantımızda ilçelerimize ve köylerimize yapılması gereken hizmetler üzerinde durduk. Kasım ayına kadar bütün ilçelerimizi gezerek, halkın taleplerini dinleyeceğiz. Yapmış olduğumuz geziler sonrasında yapılması gereken hizmetleri yerinde tespit ediyoruz. 2019 yılı içerisinde yapacağımız çalışmalar için bu ziyaretlerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. İlimizin en ücra yerleşim yerinde yaşayan bir vatandaşımızın kurumumuza gelmesine gerek kalmadan bizler onların ayağına kadar gidiyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızla istişareler yaptıktan sonra hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürüyoruz. Ziyaretlerimiz sonrasında Kasım ayı içerisinde 20 günlük yatırım programımız olacak. Sorunları yerinde tespit ettiğimiz vakit, vatandaşımızın memnuniyeti de artmış oluyor. Bu sebeple bir yere hizmet götürmeden önce ilk etapta o yerleşim yerinde muhtarlarla ve halkla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bizler bu göreve talip olduğumuz zaman halkımızın efendisi olmak için değil, hizmetkarı olmak için geldik. Hizmeti vatandaşın ayağına götürürken de bütün ilçelerimize eşit şekilde hizmet dağılımını yapıyoruz” diye konuştu.