İl genel meclisinde milli eğitim yatırımları görüşüldü

Gerçekleşen birleşimde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, Adıyaman’daki eğitim yatırımları hakkında bir sunum yaptı. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı. Toplantıda, imar ve bayındırlık komisyonu tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmasına dair rapor, Komisyon Başkanı Mustafa Kavak tarafından meclisin bilgisine sunuldu. Ardından imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen nazım ve imar planlarının görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri görüşülmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban tarafından il genel meclisi üyelerine, 2017 yılında il ve ilçe genelinde yapımı devam eden eğitim yatırımları, Adıyaman’da ki derslik sayısı, yeni dönemde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek projeler ile öğrencilerin sınavlardaki performansı ve eğitim alanındaki ihtiyaçlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.