İl müftüsüne veda yemeği düzenlendi

1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlayan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde müftülük görevlerinin ardından 2010 yılında Adıyaman İl Müftülüğüne atandı. Burada 8 yıllık görev süresinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başka bir göreve atanmak üzere merkeze alındı. Merkeze alınan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü onuruna Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın ev sahipliğinde veda yemeği verildi. Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri ve Müftü Yardımcıları katıldı.

Veda yemeğinde bir konuşma yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Adıyaman’ın manevi havasına güzel katkılar sağlayan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’ye teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ailesiyle beraber sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Veda yemeğine katılan bütün konuklara teşekkür eden İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü ise, çok güzel duygularla Adıyaman’dan ayrıldığını belirterek, Adıyaman’daki görev süresi boyunca kendisine desteklerini esirgemeyen Vali Nurullah Naci Kalkancı başta olmak üzere, Adıyaman’ın tüm idarecilerine teşekkür edip, herkesten helallik istedi.

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’ye günün anısına Vali Nurullah Naci Kalkancı tarafından bir saat armağan edilirken, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından da tablo hediye edildi.