İl Özel İdarenin 2018 yılı bütçesi 94 milyon olarak onaylandı

Adıyaman İl Genel Meclisinin Kasım ayı bütçe görüşmeleri sona erdi. Geçen yıl 87 milyon TL olan bütçe bu yıl 94 milyon TL olarak belirlendi. Tahmini bütçe meclis üyeleri tarafından onaylandı.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve ilgili şube müdürleri katıldı.

İl Genel Meclis toplantısına katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı, meclis üyeleriyle tek tek tokalaştı.

Gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mahmut Şahin tarafından 2018 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe sonrası İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan bütçeyi oylamaya sunarak meclis üyelerince kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına katılarak İl Genel Meclis üyelerine hitap eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, 2018 yılı İl Özel İdaresinin bütçesinin hayırlı ve uğurlamasını diledi.

Vali Kalkancı, “Kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyinin artırılması amacıyla 2017 mali yılı İl Özel İdaresi bütçesi 87 milyon TL, buna ilaveten 2017 yılında yapılan ek bütçeden 30 milyon TL ve 2017 mali yılı KÖYDES bütçesinden 25 milyon TL olmak üzere toplam 142 milyon TL ödenek kırsal kesimin alt ve üst yapısı için halkımızın hizmetine sunulmuştur. 142 Milyon TL ile 2017 yılında kırsal kesime yönelik 163 kilometrelik köy yollarını asfalta hazır hale getirme, 63,3 kilometre 1. kat sathi asfalt kaplama, 46 kilometre 2. Kat sathi asfaltlama, 2268 kilometre asfalt yama ve 104 bin 258 metrekare kilitli parke taşı döşenmiştir. Yine 2017 yılı KÖYDES ödeneğinden 6,5 kilometre asfalta hazır hale getirme, 74 kilometre 1. Kat sathi asfalt kaplama, 14 kilometre 2. Kat sathi asfalt kaplama ve 112 bin 720 metrekare kilitli parke taşı döşenmiştir” dedi.

Vali Kalkancı, “2017 yılı ödeneğinden Kahta ilçesine bağlı Oluklu grubu olarak bilinen 27 köyün 30 yıllık içme suyu sorununu çözmek için 2 milyon 750 bin TL bedelle ihalesi yapılarak köylerin içme suyuna kavuşması sağlanacaktır. Yine Sincik ilçesine bağlı 6 köyün 15 yıllık su problemini çözmek için bu köylerin içme suyu için 2 milyon TL bedelle ihalesi yapılmıştır. Köylerimize yönelik hizmetleri daha seri bir şekilde yerine getirmek amacıyla 2017 yılı mali bütçesinden İl Özel İdaresine 1 adet kepçe ve 3 adet greyder olmak üzere toplam 4 adet iş makinası alınmış ve bu araçlar için 3 milyon 694 bin 735 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını bitirdiğimiz köylerin çoğu şehir görünümüne kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

Kırsal kesime yönelik hizmetlere 2018 yılında da devam edileceğini kaydeden Vali Nurullah Naci Kalkancı, “ İl Genel Meclisince onaylanan 2018 yılı bütçesiyle 33 köyün 95 kilometrelik yolunun asfalta hazır hale getireceğiz. 39 köyün 72 kilometrelik 1. Kat asfalt yol yapım işi, 6 köyün 32 kilometrelik 2. Kat asfalt yol yapım işi olmak üzere toplam 199 kilometre yol işi yapılacaktır. Ayrıca, 105 köyümüzün sokaklarını ve köy içini 257 bin 759 metrekare kilitli parke taşıyla döşeyeceğiz. Yine 37 köyün içme suyu tesisi yapım işi ile 11 köyün sondaj açılması işi için toplam 4 milyon 588 bin 500 TL ödenek tahsis edilmiştir. 15 köyün kanalizasyon tesisi yapımı işi ile 4 köyün kanalizasyon tesisi bakımı ve onarımı işi için 2 milyon 453 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. 23 köyün tarımsal sulama havuzu ile kapalı sistem kanal yapım işi için 2 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılında da köylerimize yönelik eksik çalışmalarımızı gözden geçirip, sorun ve sıkıntıları çözmeyi hedefliyoruz. Eğitim, yatırım ve diğer hizmetlerle birlikte İl Genel Meclis Üyelerince onaylanan 94 milyon TL’lik İl Özel İdaresinin 2018 yılı bütçesi ile yatırım programının ülkemiz başta olmak üzere ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 20 günlük bir çalışma sonrası bütçeyi yapan İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, bütçenin onaylanması süresince Kasım ayı boyunca çalışan meclis üyelerine teşekkür ederek, en iyi hizmeti yapabilmenin gayretinde olduklarını söyledi.