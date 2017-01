İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu

Adıyaman’da köyde fenalaşan şeker hastasına ambulansın ulaşması için İl Özel İdare Müdürlüğünün ekipleri seferber oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Ağıllı köyünde şeker hastası Şeyho Çakmak (75) fenalaşınca 112 ekiplerine bilgi verildi. 112 sağlık ekipleri yoğun kara rağmen yola çıktı ancak ekipler Kaşköy yakınlarına kadar ilerleyebildi. Ambulans yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ilerleyemeyince İl Özel İdare Müdürlüğünden yardım istendi.

İl Özel İdare Müdürlüğüne ait greyder sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye ilerledi. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlardan dolayı greyder ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kenan Doğan ve ekibi yolda kalan araçları kurtarmak için seferber oldu. Yoldaki araçları kurtaran ekipler, Kaşköy yakınında bulunan ambulansa ulaştı.

Ambulansın bir zincirinin parçalanması nedeniyle ilerleyemeyeceğini fark eden ekipler bu kez, halat ile ambulansı greydere bağladı. Greyderin çektiği ambulansın halatı kopunca greyder ambulansı bırakarak Ağıllı köyüne doğru yola devam etti.

Ambulans bu kez İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan’ın makam aracına halat ile bağlandı. Bir süre ilerleyen her iki araç da ilerlemekte güçlük çekince hasta yakınlarına bilgi verildi. Köye ulaşan greydere bindirilen hasta, ambulansın bulunduğu yere getirildi. Sağlık görevlisinin sırtında ambulansa taşınan hastaya ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 5 saat sonra ulaştığı hastanın şeker ilacının bittiği ve ilaç içmediği için fenalaştığı öğrenildi. Hastanın genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan yaptığı açıklamada, “Gece kar ani bastırdı. Sabah itibariyle bir çok alan kapalıydı. Arkadaşlarımız hasta ve cenaze nakillerine ilişkin yol açmalarını yaptı. Bu arkadaşımızla ilgili ihbar geldiğinde ise, daha önce biz buraya başka hasta için müdahale etmiştik.İkinci ihbar gelince biraz sıkıntılı oldu. Gelen arabalar hep yolda kalınca önce araçları yoldan aldık. Daha sonrada hastayı ambulans gidip evden alamayınca greyderle gidip onu alıp getirdik. Şu an ambulansa nakledildi. Tabi böyle bir can kurtarma olayında hastayı nakledince çektiğimiz bütün yorgunluğumuz bitiyor. Bugün bu şekilde onuncu vakaya müdahale edildi. Tabi bunlardan üç tanesi cenazeydi. Köylerde gömülmeye götürüldü. Diğerleri de hasta vakalarıydı” dedi.

Hastanın oğlu Gaffari Çakmak ise yolu açtıkları için İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.