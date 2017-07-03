İl Özel idaresinin 2017 yılı bütçesi 117 milyon TL oldu

Temmuz ayı toplantısı 1. oturumu Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın selamlama konuşması ile başladı.

Daha önceki toplantıya ait birleşme tutanağının okunmasının ardından gündemde ki maddeler görüşüldü.

Kırsalda olan köylerde oldukça önemli yatırımların yapıldığını dile getiren TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, “Adıyaman İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesi 87 Milyon TL ile bu bütçeye ek 30 Milyon TL ek bütçe yapılarak 117 Milyon TL oldu. 30 milyonluk bir ek bütçeyi şehir plan komisyonuna havale ettiniz. Bu bütçe önemli bir yatırım bütçesi. Bu bütçe inşallah Adıyaman’ın kırsalında çok ciddi hizmetlere dönüşecektir. 2017 yılında Adıyaman’da İl Özel İdaresinin kaynağı emin olun muhteşem bir şey. 117 Milyon sadece 2017 yılının bütçesi. Bu gerçekten özel idare alanında muhteşem yatırımlara dönüşe bilecek bütçedir” dedi.

Daha sonra konuşan İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli ise, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’a Adıyaman’da yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ettiğini dile getirerek, “ Star Gazetesinin tütün ile alakalı yapmış olduğu haberden dolayı bir özür beklentimiz var. Bir başka konu ise Bebek-2 projesi vardı. Bu projenin açıklanmasının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen her hangi bir çalışma yapılmadı ve bizler bu projeyle ilgili çalışmaları bekliyoruz.

Diğer bir konu ise Adıyaman- Çelikhan yolunu ne zaman gündeme alacaksınız, en işlek çalışan yollarımızdan biri ve bu yolla ilgili bir çalışma yapılırsa sevinirim” dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli’nin yaptığı konuşmaların ardından yeniden konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman- Çelikhan yolunun gündeme alındığı çalışmaların en kısa zamanda başlanılacağını aynı zamanda mevcut yolda 36 kilometreye kadar bir düşüşün yaşanılacağını söyledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, “Bu 30 milyonluk ek bütçe Adıyaman’ın hizmetinde kullanılacak. Biliyorsunuz ilimizde son zamanlarda kuraklıklar yaşanıyor ve kuraklıktan dolayı zaman zaman sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Bazı kırsal alanlarda kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor bizlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sürekli tankerlerle su götürüyoruz. Bu miktarın büyük bir kısmını içme sularına vereceğiz, bir kısmını alt yapı çalışmalarında kullanacağız. Sıkıntılı yollarımız varsa eğer oralarda çalışmalar gerçekleştireceğiz tabi yinede takdir meclisindir, meclis kararıyla bir kararlaştırma yapılacaktır. Aynı zamanda biz meclis olarak ise her bir ilçeye bir mesire alanı yapmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki kilitli parke taşı fabrikası yapılıyor bitmek üzere ve orada bir ödenek eksikliği vardır bu paranın bir kısmını da oraya aktarmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.