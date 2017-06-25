İl protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen resmi bayramlaşma töreni yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun ev sahipliğini yapılan törene, Vali Abdullah Erin, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin vatandaşlarla tek tek bayramlaşması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutlayarak, tayini Şanlıurfa’ya çıkan Vali Abdullah Erin’e Adıyaman’da yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür edip, yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat tüm İslam aleminin ve programa katılan davetlilerin bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Konuşmasında Türkiye’nin birliğe olan ihtiyacına dikkat çeken TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise bayramların birlik ve beraberlik için oldukça önemli günler olduğunu dile getirerek, tüm İslam aleminin ve milletinin bayramını kutladı.

Kısa süre içerinde Adıyaman’dan ayrılıp yeni görev yeri olan Şanlıurfa Valiliği görevine başlayacak olan Vali Abdullah Erin ise tüm Adıyamanlılardan helallik istedi. Adıyaman’da görev yaptığı kısa süre içerisinde darbe girişimi, Samsat ilçesindeki deprem ve Çelikhan ilçesindeki sel felaketleriyle mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Vali Erin, her şeye rağmen Adıyaman’da güzel işler yaptıklarına inandıklarını ancak Adıyamanlıların daha güzel hizmetlere layık olduğunu dile getirdi.

Kendisini artık Adıyamanlıların fahri bir hemşehrisi olarak kabul ettiğini de sözlerine ekleyen Vali Erin, tüm İslam aleminin ve Adıyamanlıların bayramını kutladı.