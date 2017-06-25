İl protokolünden şehit ailelerine ziyaret

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, eşi Gülhan Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinin ardından şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek uzun süre sohbet ettiler.

İlk olarak Şehit Er Ramazan Özen’in ailesini ziyaret eden Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri, buradaki ziyaretin ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu’nun ailesini ziyaret etti.

Heyet daha sonra geçtiğimiz Ağustos ayında merkeze bağlı Bahçe Köyünde Geçici Köy Korucusu iken, bölücü terör örgütü mensupları tarafından evlerinin önünde şehit edilen Köy Korucusu Yusuf Sönmez’in ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Abdullah Erin, şehit ailelerine yakın ilgi göstererek bayramını kutlayıp, şehitlerin kardeşlerine de oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşlerinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu kaydeden Vali Abdullah Erin, “Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Ramazan Bayramı vesilesi ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şehit ailelerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.