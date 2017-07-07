Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:18

İl sağlık müdürlüğünde koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda aylık il koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl sağlık müdürlüğünde koordinasyon toplantısı yapıldı

07 Temmuz 2017 16:18


İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş başkanlığında gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ve şube müdürleri katıldı.


Gerçekleştirilen toplantıda il izleme kapsamında oluşturulan ekiplerle periyodik aralıklarla sağlık tesislerinin ziyaret edilmesi ve sağlık yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yatırımların zamanında tamamlanması için takibinin yapılması, il genelinde su klorlama faaliyetlerinin takibinin yapılması ile ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!