İl sağlık müdürlüğünde koordinasyon toplantısı yapıldı

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş başkanlığında gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ve şube müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda il izleme kapsamında oluşturulan ekiplerle periyodik aralıklarla sağlık tesislerinin ziyaret edilmesi ve sağlık yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yatırımların zamanında tamamlanması için takibinin yapılması, il genelinde su klorlama faaliyetlerinin takibinin yapılması ile ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.