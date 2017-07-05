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05 Temmuz 2017 12:42

İlaçlama firma görevlilerine eğitim verildi

Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il genelinde ilaçlama faaliyetleri yürüten resmi ve özel firma görevlilerine ilaçlama konusunda eğitim semineri düzenlendi.

İlaçlama firma görevlilerine eğitim verildi

05 Temmuz 2017 12:42


Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine ilaçlama faaliyetleri yürüten resmi ve özel firma görevlilerinden 25 kişi, 3 gün boyunca eğitim görecek. 3 gün boyunca eğitim alacak olan 25 kişiye eğitim seminerleri sonrasında sertifikalar verilecek.


Yapılan seminerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Halk Sağlıüı Müdürlüğü Çevre Mühendisi Abuzer Özkan, “Burada bu eğitim seminerini düzenlememizin amacı ilaçlama yapan arkadaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde ilaçlama yapmalarını sağlamak. İlaçlamaların yapıldığı zaman insan sağlığı üzerinde duruyoruz. Bu durum halk sağlığını ilgilendiren bir durumdur. Arkadaşlarımıza ilaçlama esnasında ilaçların insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattık anlatmaya da devam ediyoruz. Yapılan ilaçlamanın daha etkin, daha sağlıklı olmasını hedefleyerek ilaçlama yapan görevlinin hem kendisine, bulunduğu çevreye ve insanlar ile diğer canlılara zarar vermemesini sağlamak amacıyla bu eğitimi veriyoruz. İnsanlara en az zararla haşerelere karşı ise en etkin mücadeleyi sağlaya bilmek için burada arkadaşlarımızla 3 gün boyunca beraber olacağız” dedi.




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