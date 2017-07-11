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11 Temmuz 2017 12:01

İlaçlama personeline ‘Biyosidal ürün uygulayıcısı’ sertifikası verildi

Adıyaman Belediyesi ile Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediyesi personeli ile il genelinde ilaçlama faaliyetleri yürüten özel kuruluş ve kurum personeline yönelik düzenlenen ilaçlama eğitimi sona erdi.

İlaçlama personeline ‘Biyosidal ürün uygulayıcısı’ sertifikası verildi

11 Temmuz 2017 12:01


İl genelinde ilaçlama faaliyetleri yürüten resmi ve özel firma görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli ilaçlama ekibinde çalışan personelinde katıldığı eğitim seminerinde sertifika almaya hak kazanan 24 kursiyer sertifikalarını aldılar. Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sıddık Aydık ile kursiyerler katıldı.


Verilen eğitimler sonunda dağıtılan sertifikalar ile ilgili bilgi veren yetkililer, eğitim seminerinin düzenlemesindeki amacın ilaçlama yapan arkadaşların daha sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri olduğunu söyleyerek, “İlaçlamaların yapıldığı zaman insan sağlığı üzerinde duruyoruz. Arkadaşlarımıza ilaçlama esnasında ilaçların insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattık. Yapılan ilaçlamanın daha etkin, daha sağlıklı olmasını hedefleyerek ilaçlama yapan görevlinin hem kendisine, hem de bulunduğu çevreye ve insanlar ile diğer canlılara zarar vermemesini sağlamak amacıyla bu eğitim verdik. Bu eğitim sonunda dağıttığımız Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Sertifikasını alan arkadaşlarımız 10 yıl boyunca ilaçlama şirketlerinde ilaç uygulama yetkisi almış oluyor. Kursiyerlerimize hayırlı olsun” şeklinde bilgi verildi.


K onuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerler sertifikalarını Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sıddık Aydık’ın elinden aldı.




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