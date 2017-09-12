İlçe kaymakamlarıyla okul güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’da Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla okul güvenliği toplantısı yapıldı. Vali Kalkancı Başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilçe kaymakamları katıldı. Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, önümüzdeki hafta başlayacak olan eğitim-öğretim sezonuyla birlikte eğitim camiasında varsa eksikliklerin tespit edilerek bu eksikliklerin bir an evvel giderilmesi ve yeni eğitim - öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilebilmesi amacıyla güvenlik ve asayiş yönünden alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidiş ve gelişleri ile okul servislerinin denetlenmesi konuları da görüşülerek, alınması gereken tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.