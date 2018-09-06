İlim yayma cemiyeti yönetimi Kaymakam Kaya ile bir araya geldi

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Bilal Akgül, cemiyetin çalışmaları ve misyonu hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin son zamanlarda önemli badireler atlattığını söyleyen İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi Başkanı Bilal Akgül, aydınlık yarınlar için daha gayretli ve öz verili çalışmaların yapılmasının önemini dile getirdi.

Aydınlık yarınların ancak genç nesillerin eğitilerek yapılabileceğini belirten Başkan Akgül, zararlı ve yıkıcı faaliyetlerin önüne geçerek milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesi hususunda Sivil Toplum Kuruluşlarına önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yıkıcı terör yapılanmalarının önlenmesinde STK’lara önemli sorumlukların düştüğünü belirterek, “15 Temmuz darbe girişimi ve benzeri olayların yaşanmaması için STK’ların, milli ve manevi değerlerini bilen ve bu değerlerine sahip çıkan bireylerin yetişmesi hususunda devletimize yardımcı olması gerekiyor. Bu anlamda STK’ların da elini taşın altına atarak gençliğimizin yetiştirilmesi konusunda elinden geleni yapması lazım. Bizde milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olan STK’larımıza yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesinin hayırlara vesile olmasını diledi.