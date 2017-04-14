İlkokul öğrencilerden birlik mesajı

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çetin, okul öğretmenleri ve öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.

Program saygı duruşunun ardından istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Kubilay İlkokulu Öğretmenleri tarafından hazırlanan milli ve manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini konu edinen çeşitli gösterimler ile birlik mesajı verildi.

Orotoryo, mehter marşı, şiir, semazen gösterimi ve Şehit Ömer Halis Demir’in şahadetini konu alan tiyatro gösterimi ile öğrenciler, performansıyla seyircilerden tarafından büyük alkış aldı.

Kısa bir süre içerisinde hazırlanan gösterimde öğrenciler, öğrenci arkadaşlarına ve velilerinin duygulu anlar yaşattı.

Programın selamlama konuşmasında Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Çetin, insan haklarına saygılı, devletine karşı sorumluluklarını bilen bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çetin selamla konuşmasında, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli, manevi ve insani değerler ile tarihi ve kültürel hassasiyetlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ailesini, devletini, vatanını milletini seven daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilip davranış haline getiren bir ilim olarak yetiştirmek eğitimcilerin öncelikli görevli arasındadır” dedi. Kubilay İlkokulu mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Gerçekten burada öğrencilerimiz çok güzel projeye imzaya attı. İzlerken duygulanmamak elde değil. Zaman zaman içlendim ama her şeyden önemlisi izlerken geleceğe dair umutlandım. Tüm değerlerimiz adına yetişen neslin, Asım’ın neslinin bu millet için, bu bayrak için, bu devlet için yıkılmaz olduğunu bir kez daha gösterdikleri için öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz böyle çocuklar yetiştirdikçe gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırladıkça emin olun geleceğimiz, ülkemiz teminat altındadır. Tüm manevi değerlerine sahip olan bu güzel kardeşlerimiz bu şuurla yetiştiği müddetçe bu ezanlar dinmez, bu bayraklar inmez. Bazıları, yeni anayasada neden 18 yaşındakilere seçme hakkının verilmek istenildiği soruyor. Bu çocuklardaki akıl, o soruyu soranlarda yok. Bu çocukların ne güzel eserler koyduğunu görelim. Bu ülkenin gerçek sahiplerinin bu çocuklar olacağını, onları büyütenlerle birlikte ağabeyleri, ablaları olan gençlerimizin olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.