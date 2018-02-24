İlkokul öğrencileri askerleri yalnız bırakmadı

Öğrenciler, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklerin yanında olduğunu göstermek ve yazdıkları mektupları ulaştırmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi girişinde minik öğrencileri İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı. Asker kıyafetleri giyerek, ellerinde Türk Bayrakları ve Zeytin Dalları olan yaklaşık 30 öğrenci “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Dualarımız Kahraman Türk Askerimizle” sloganları eşliğinde nizamiyeden giriş yaptı.

İnönü İlkokulunun minik öğrencileri kocaman yürekleriyle Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklere destek vermek ve onların morallerini yüksek tutmak amacıyla yazdıkları mektupları Afrin kahramanlarına ulaştırmak üzere İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a teslim etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise, İnönü İlkokulunun minik öğrencilerini makamında ağırlayarak, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, minik öğrencilerin bu yaşta vatan ve millet sevgisiyle yetiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Minik öğrencilerle sohbet eden İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, “Kahraman Mehmetçiğimiz yaz-kış, yağmur-çamur demeden aziz milletimizin birlik ve bütünlüğü ile vatanın bekası ve siz değerli çocuklarımıza huzurlu ve iyi bir gelecek bırakmak için canla başla mücadele ediyorlar” dedi.

Öğrenciler daha sonra Afrin’de terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere yazdıkları şiir ve mektupları okudu.