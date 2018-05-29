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29 Mayıs 2018 15:14

İlkokul öğrencileri mezuniyet töreni düzenledi

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri iftarlı mezuniyet töreni düzenledi.

İlkokul öğrencileri mezuniyet töreni düzenledi

29 Mayıs 2018 15:14


Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri özel bir işletmede mezuniyet töreni düzenleyerek kep fırlattılar.


Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Sınıf Öğretmeni Özlem Gündüz, öğrencileri birinci sınıftan itibaren alarak mezun etmenin gururunu yaşadığını belirterek, başarılı bir sınıf meydana getirirken veliler ile sürekli iletişim içerisinde olduklarını ifade etti.


Okul Müdürü Abubekir Turmaz ise yaptığı konuşmasında, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri, düşüncelerini yansıtabilmeleri için Sınıf Öğretmeni Özlem Gündüz’ün yoğun gayretleri olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.


Okul Müdürü Turmaz, "Okulumuzda ne zaman bir etkinlik, sosyal faaliyet olmuşsa Özlem hocamızın mutlaka katkısı olmuştur. Çocuklarımız ailelerimiz ve eğitimcilerimiz ile bir aile ortamı oluştu. Öğrencilerimizden beklentilerimiz oldukça yüksek. Kardeşçe, dostça bir yaşam diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


4-C Sınıfı öğrencilerinden Mustafa Güneş piyano dinletisi sunduktan sonra, bütün öğrenciler hep beraber kep fırlattılar.




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