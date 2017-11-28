İlkokul öğrencileri Müdür Tünçmen ile bir araya geldi

Kurumları tanıtmak, eğitim ve öğretim olarak bağlı olunan Kahta Milli Eğitim Müdürlüğünü çocuklara tanıtmak kapsamında Kahta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’e ziyaret etti. Öğrenciler yaptıkları ziyaretle ilçe milli eğitim müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Tünçmen, "Bugün bizleri ziyaret eden bu küçük yüreklere sahip ve büyük umutlar vaad eden öğrencilerimizi yanımızda görmekten çok mutluyum. Bu öğrencilerimiz geleceğimizin teminatıdır. Onların ulaşmak istedikleri hedefler bizim için birer ışıktır. Kurumları tanıtmak projesi ile öğrencilerle kurumlar arasında bir köprü vazifesi görüyor. Kurumları tanıtmak kapsamında başlatılan bu projeyi destekliyorum. Okullarımızın bu tür projelerini her zaman destekliyoruz. Bundan sonra da yapacakları projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu projeyi gerçekleştiren ve bizlerle öğrencileri bir araya getiren Yavuz Selim İlkokulu yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.