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İlkokul öğrencileri üniversite öğrencileriyle birlikte eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Damla Projesi’ ile ilkokul öğrencileri eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Damla Projesi' ile ilkokul öğrencileri eğlenceli vakit geçirdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığının 2014 yılından beri yürüttüğü ‘Damla Projesi' kapsamında 40 kişilik üniversite öğrenci gurubu Uzunpınar Köyü İlkokulunda çeşitli etkinlikler yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığının Projesinde görevli Metin Ayvazoğlu ve üniversite öğrencilerini Okul Müdürü Abdurrahman Ünal karşıladı.


Üniversite öğrencileri ilkokul öğrencileriyle birlikte oyunlar oynayarak, yüz boyama etkinliği yaptılar. Bunun yanında kuşlar için yapılan yuvalar ve yemlikler okulun bahçesindeki ağaçlara asıldı. Okula spor malzemesi hediye eden öğrenciler ayrıca köyde ev ve hasta ziyaretinde bulundu.

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