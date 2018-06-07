Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 16:34

İmam cami cemaatine iftar yemeği verdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çavçük köyü Camii İmamı Mehmet Tuncay tarafından camii cemaatine iftar yemeği verildi.

İmam cami cemaatine iftar yemeği verdi

07 Haziran 2018 16:34


Çavçük köyü Camii İmamı Mehmet Tuncay, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak Köydeki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla köy halkını verdiği iftarda bir araya getirdi. Tuncay, Ramazan ayının kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekmek amacıyla oruç başladığından beri teravih namazına devam eden cemaate iftar yemeği verdiğini belirtti. Çavçük köyü camii bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine köy halkı katıldı. Gerçekleşen iftar yemeği Bozkurt’un yaptığı yemek duası ile sona erdi. Tuncay, "Bu yıl Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam teravih namazı sonrası camimizin bahçesinde cemaatimizle birlikte çay sohbetleri başlattık. Bu akşam ise cami cemaatimizle birlikte iftar açtık. İftar davetimize katın herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç