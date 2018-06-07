İmam cami cemaatine iftar yemeği verdi

Çavçük köyü Camii İmamı Mehmet Tuncay, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak Köydeki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla köy halkını verdiği iftarda bir araya getirdi. Tuncay, Ramazan ayının kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekmek amacıyla oruç başladığından beri teravih namazına devam eden cemaate iftar yemeği verdiğini belirtti. Çavçük köyü camii bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine köy halkı katıldı. Gerçekleşen iftar yemeği Bozkurt’un yaptığı yemek duası ile sona erdi. Tuncay, "Bu yıl Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam teravih namazı sonrası camimizin bahçesinde cemaatimizle birlikte çay sohbetleri başlattık. Bu akşam ise cami cemaatimizle birlikte iftar açtık. İftar davetimize katın herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.