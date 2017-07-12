Adıyaman’da 1996 yılında imam hatip lisesinden mezun olan bazı kişiler tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Kuran kursu öğrencileri sevindi. Camilerde Kuran eğitim alan çocuklar ziyaret edilerek, dondurma ikramında bulunuldu. Kursa katılan çocuklar gerçekleştirilen etkinlikten memnun kaldı.

1996 yılı İmam Hatip Lisesi mezunları adına konuşan Halil Altındal yaptığı açıklamada, “Biz 1996 yılı imam hatip lisesi mezunları olarak sürekli birliktelik sağlıyoruz. Bu buluşmalarda ne gibi etkinlikler yapabiliriz diye düşünce bu projemiz ortaya çıktı. Yaz Kuran kursunda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İmam hatipli olmak dava adamı olmaktır, imam hatipli olmak sahiplenmektir, imam hatipli olmak asımın nesli olmaktır. Kuran kursuna katılan öğrencilere dondurma ikram ediyoruz. Cami görevlilerimizle istişare ederek her hafta 5 camimizdeki öğrencilerimize dondurma ikram ediyoruz. Tüm camilerimizdeki kurslarda eğitim gören çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Şuana kadar bin öğrencimize ulaştık” dedi.